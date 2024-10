Roma, il 13 ottobre un open day per conoscere da vicino il lavoro della Protezione Civile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – In occasione della Giornata Nazionale della Protezione Civile, che si celebrerà il prossimo 13 ottobre nell’ambito della Settimana della Protezione Civile, la Regione Lazio invita tutti i cittadini a partecipare all’open Day delle Sale Operative di Protezione Civile e NUE 112 in via Laurentina 631 a Roma. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro quotidiano del sistema di emergenza della Regione Lazio e per acquisire informazioni utili su come comportarsi in situazioni di emergenza e pericolo. I visitatori potranno scoprire, sotto la guida di personale qualificato della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione Civile e NUE 112”, le attività svolte nelle Sale Operative, partecipando anche a momenti formativi che illustreranno le principali procedure di intervento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 82024 – In occasioneGiornata Nazionale, che si celebrerà il prossimo 13nell’ambitoSettimana, la Regione Lazio invita tutti i cittadini a partecipare all’Day delle Sale Operative die NUE 112 in via Laurentina 631 a. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica perdailquotidiano del sistema di emergenzaRegione Lazio e per acquisire informazioni utili su come comportarsi in situazioni di emergenza e pericolo. I visitatori potranno scoprire, sotto la guida di personale qualificatoDirezione Regionale “Emergenza,e NUE 112”, le attività svolte nelle Sale Operative, partecipando anche a momenti formativi che illustreranno le principali procedure di intervento.

