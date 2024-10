Quotidiano.net - Riduzione dell'orario di lavoro, si parte con il ddl M5s-Pd-Avs

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il testo unitario di M5s, Pd e Avs sulladia parità di salario, è stato adottato dalla Commissionea Camera come testo base. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alla prossima settimana. Il provvedimento è calendarizzato in Aula il 21 ottobre. Il testo unitario fa sintesi di tre diverse proposte di legge sulladia parità di salario presentate dai tre partiti di opposizione. Essendo un provvedimento in quota opposizioni la relatrice Marta Schifone (Fdi) ha accolto la richiesta di adottare il testo unitario M5s-Pd-Avs come testo base da sottoporre agli emendamenti.