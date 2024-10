Lapresse.it - Rampelli: “Talpe in FdI? Segreti in politica non esistono, ma non si tradisce fiducia colleghi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “in? Lei conosce Lupo Alberto? Enrico la talpa è un personaggio meraviglioso, che fa ammazzare dalle risate, perché si era innamorato di una gallina. Questo per dire che il mondo è pieno di paradossi, siamo tutti adulti e vaccinati, sappiamo bene che iinnon, però questo non significa che qualcuno possa tradire ladei suoie trasformare una riunione, che è un momento di riflessione interna e tale deve restare perché ci sono vincoli morali e anche di legge, in una sorta di assemblea pubblica”. Così il vicepresidente della Camera, e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio, rispondendo alle domande dei cronisti sulla questione della diffusione di alcune chat tra i parlamentari die Giorgia Meloni.