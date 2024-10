Raffica di furti al Palacongressi, la Locale cattura il ladro seriale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata arrestata martedì pomeriggio, a Marina Centro, un 39enne già noto alle forze dell'ordine sospettato di essere il ladro seriale che poco prima aveva imperversato al Palacongressi di Rimini. Almeno 3 i furti messi a segno dal malvivente che aveva colpito nel bar della struttura congressuale Riminitoday.it - Raffica di furti al Palacongressi, la Locale cattura il ladro seriale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata arrestata martedì pomeriggio, a Marina Centro, un 39enne già noto alle forze dell'ordine sospettato di essere ilche poco prima aveva imperversato aldi Rimini. Almeno 3 imessi a segno dal malvivente che aveva colpito nel bar della struttura congressuale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messa in sicurezza e riqualificazione della SS72 San Marino, in III Commissione l’aggiornamento sull’avanzamento della pianificazione - ANAS sta preparando il progetto di riqualificazione "L’avanzamento del progetto in capo ad Anas riguardante gli interventi di riqualificazione, ... (libertas.sm)

Piazza Marini di Santarcangelo, 230.000 euro per la messa in sicurezza: ci sono i contributi - In piazza Marini si prevede di intervenire per migliorare la canalizzazione delle acque meteoriche superficiali ... (altarimini.it)

Raffica di furti in zona Palacongressi, il ladro fermato poco dopo: era stato arrestato ad agosto - È stato arrestato ieri pomeriggio (martedì 8 ottobre), a Marina Centro, un 39enne con l’accusa di furto aggravato e continuato. È sospettato di aver portato a termine, nelle ore precedenti al fermo, ... (altarimini.it)