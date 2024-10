Quando arriverà in Florida l’uragano Milton: l’orario italiano stimato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – La Florida si sta preparando all’arrivo dell’uragano Milton, che intorno all’ora di pranzo italiana si trova a meno di 500 chilometri a sud-ovest della città di Tampa. Secondo le previsioni del National Hurricane Center, il fenomeno atmosferico estremo raggiungerà le coste dello stato americano verso le 20 di stasera (ore italiane) e attraverserà la penisola nel corso della notte e della mattinata di giovedì. Intanto, le autorità della Florida continuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo. Milton è stato categorizzato come uragano di categoria 5, con venti a più di 250 km/h. Quotidiano.net - Quando arriverà in Florida l’uragano Milton: l’orario italiano stimato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Lasi sta preparando all’arrivo del, che intorno all’ora di pranzo italiana si trova a meno di 500 chilometri a sud-ovest della città di Tampa. Secondo le previsioni del National Hurricane Center, il fenomeno atmosferico estremo raggiungerà le coste dello stato americano verso le 20 di stasera (ore italiane) e attraverserà la penisola nel corso della notte e della mattinata di giovedì. Intanto, le autorità dellacontinuano a sollecitare i residenti che non sono ancora stati evacuati a lasciare la zona o a cercare riparo.è stato categorizzato come uragano di categoria 5, con venti a più di 250 km/h.

