Zon.it - Positano, tenta il furto di una valigia con gioielli da 60mila euro: arrestato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A, untivo didi unacontenente denaro eper un valore di circa 60 milaè stato sventato dalle forze dell’ordine. L’autore del crimine, un uomo di origini italo-argentine, hato di sottrarre il prezioso bagaglio a un turista in procinto di raggiungere un albergo della zona. La dinamica delApprofittando di un attimo di distrazione del turista, il ladro ha rubato lae l’ha nascosta nel vicino comune di Sorrento. Tuttavia, la rapida denuncia alla polizia ha avviato immediate indagini. Le forze dell’ordine, come riportato dal quotidiano SalernoToday, risalendo all’autore del, sono riuscite a ritrovare lacon tutto il contenuto intatto, restituendola al legittimo proprietario. Segui ZON.IT su Google News.