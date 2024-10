Pier Luigi Bersani affonda Giorgia Meloni: “Sono finiti per farsi l’Aventino da soli, e poi quel termine infami…” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd, è stato ospite di Lilli Gruber alla trasmissione “Otto e mezzo” dove ha parlato della “talpa” nella chat di Fratelli d’Italia e del tentativo di elezione fallita di Francesco Saverio Marini come giudice della Corte Costituzionale. Pier Luigi Bersani: “È una sconfitta grave per la Meloni” Benché le opposizioni non siano particolarmente unite, a partire dal M5S che ha forti contrasti interni, questa volta si Sono compattate per affondare il candidato del centrodestro, Francesco Saverio Marini, come giudice della Corte Costituzionale. Bersani l’ha definita una sconfitta grave per la Meloni, “rimasta vittima delle sue stesse macchinazioni”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024), ex segretario del Pd, è stato ospite di Lilli Gruber alla trasmissione “Otto e mezzo” dove ha parlato della “talpa” nella chat di Fratelli d’Italia e del tentativo di elezione fallita di Francesco Saverio Marini come giudice della Corte Costituzionale.: “È una sconfitta grave per la” Benché le opposizioni non siano particolarmente unite, a partire dal M5S che ha forti contrasti interni, questa volta sicompattate perre il candidato del centrodestro, Francesco Saverio Marini, come giudice della Corte Costituzionale.l’ha definita una sconfitta grave per la, “rimasta vittima delle sue stesse macchinazioni”.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pier Luigi Bersani e la caccia agli «infami» di Meloni : «È un termine che si usa tra ladri. E oggi hanno tentato un furto di democrazia» - «Colpiscono quei termini, infami, sono termini che hanno un riflesso antico», commenta Bersani, «ma lasciando da parte questo, è un linguaggio che ha una sua coerenza, un linguaggio che si usa tra rapinatori e qui -riferendosi al voto sulla nomina del giudice della Consulta – stavano rapinando un ... (Open.online)

Buon compleanno Pierluigi Bersani - Loretta Goggi… - Poi, compiono gli anni: Paolo Tusino, ex calciatore; Norberto Bocchi, giocatore di bridge; Tom Tattoo (Tommaso Buglioni), artista; Rolando Fontan, politico; Castrense Campanella, ex calciatore; Gino Cossaro, ex calciatore; Maurizio Trombetta, ex calciatore, allenatore; Margherita Coluccini, ... (Romadailynews.it)

Festa dell'Unità - stasera arriva Pier Luigi Bersani - Lunedì 9 settembre dalle 18.00 al Parco Milcovich prosegue “Bella ciao”, la Festa dell’Unita? di Padova e provincia, con la presenza di Pierluigi Bersani in dialogo con Emma Ruzzon. L'appuntamento con l'ex segretario nazionale del Partito Democratico è previsto per le ore 21 di questa sera... (Padovaoggi.it)

Pier Luigi Bersani alla Festa del Fatto : “Campo largo? Non la misuri a ettari la politica - poi si finisce sul metro quadro. Le forze ci sono - vanno trovate” - . Pier Luigi Bersani alla Festa del Fatto fa un lungo intervento sulle alleanze e sulla necessità di intercettare forze che attualmente stanno all’eterno dei partiti: “Quando il centrosinistra ha vinto nei suoi ingredienti ci sono sempre state personalità percepite dal paese come liberali, ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Posso dargli del cogl***e?". Insulti a Roberto Vannacci? Condannato Pierluigi Bersani - L'azione penale è stata esercitata in ragione dell'epiteto "coglione". È giunta comunicazione formale alla parte offesa sulla richiesta della Procura di Ravenna di decreto penale di condanna al pagamento di una multa per diffamazione aggravata in merito alle affermazioni pronunciate alla Festa ... (Liberoquotidiano.it)