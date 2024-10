Piazza Municipio, nuova installazione scatena ironia e polemiche social (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Molti i commenti, la maggior parte dei quali allusivi e ironici, altri più critici, sulla nuova installazione che farà mostra di sé in Piazza Municipio, a Napoli, fino al 19 dicembre. Prima ancora dell’inaugurazione, prevista per domani, fa discutere la nuova installazione che, fino al 19 dicembre, farà mostra di sé in Piazza Municipio, a 2anews.it - Piazza Municipio, nuova installazione scatena ironia e polemiche social Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Molti i commenti, la maggior parte dei quali allusivi e ironici, altri più critici, sullache farà mostra di sé in, a Napoli, fino al 19 dicembre. Prima ancora dell’inaugurazione, prevista per domani, fa discutere lache, fino al 19 dicembre, farà mostra di sé in, a

La forma del Pulcinella in piazza Municipio scatena l’ironia dei napoletani. Domani l’inaugurazione dell’opera - Sarà inaugurato domani il Pulcinella di Gaetano Pesce, opera d'arte che sostituisce la "Venere degli Stracci" in piazza Municipio. Ma la forma dell'installazione scatena sui social l'ironia dei napoletani.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli - fa discutere la nuova opera in piazza Municipio : pioggia di lazzi sulla ‘forma’ - Candido è infatti il primo rivestimento dell’armatura metallica: ricorda il lattice. Immancabili i molti curiosi, così come gli scatti dei turisti. In fondo non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli: lo diceva il Dorian Gray di Oscar Wilde. Ma anche per strada, per chi passa per il centro. (Anteprima24.it)

Nuova statua in piazza Municipio - ilarità sui social : "Cosa vi sembra?" - C'è grande attesa per la presentazione della scultura gigante ispirata a Pulcinella installata nei giorni scorsi in piazza Municipio. "Tu si ‘na cosa grande", è il nome dell'ultima opera del maestro designer Gaetano Pesce, scomparso lo scorso aprile. L'opera sarà inaugurata domani, mercoledì 9... (Napolitoday.it)