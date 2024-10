Napoli, sprint per la cessione di Osimhen: due club interessati, la scelta sulla Juve (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Victor Osimhen, attaccante in prestito al Galatasaray dal Napoli, in vista del calciomercato. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Galatasaray e Chelsea avrebbero già iniziato a muoversi per acquistare Victor Osimhen a gennaio a titolo definitivo dal Napoli. Il prezzo della clausola è stato Calcionews24.com - Napoli, sprint per la cessione di Osimhen: due club interessati, la scelta sulla Juve Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Victor, attaccante in prestito al Galatasaray dal, in vista del calciomercato. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Galatasaray e Chelsea avrebbero già iniziato a muoversi per acquistare Victora gennaio a titolo definitivo dal. Il prezzo della clausola è stato

