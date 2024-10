Mister Movie | Ron Perlman si unisce a Theo Rossi nel cast di Come With Me di Aaron Harvey (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo oltre un decennio dalla fine di Sons of Anarchy, Ron Perlman e Theo Rossi sono pronti a tornare insieme sul grande schermo nel thriller Come With Me, diretto da Aaron Harvey. Questa sarà la prima volta che i due attori collaborano nuovamente dai loro iconici ruoli di Clarence “Clay” Morrow e Juan-Carlos “Juice” Ortiz, Mistermovie.it - Mister Movie | Ron Perlman si unisce a Theo Rossi nel cast di Come With Me di Aaron Harvey Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo oltre un decennio dalla fine di Sons of Anarchy, Ronsono pronti a tornare insieme sul grande schermo nel thrillerMe, diretto da. Questa sarà la prima volta che i due attori collaborano nuovamente dai loro iconici ruoli di Clarence “Clay” Morrow e Juan-Carlos “Juice” Ortiz,

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ron Perlman e Theo Rossi : reunion di Sons of Anarchy nel cast di Come With Me - Come With Me ha recentemente concluso la produzione a Gulfport, Biloxi e Pass Christian, Mississippi. Questo segna una riunion per la coppia di attori, che hanno lavorato insieme in Sons of Anarchy. La lunga lista di crediti di Ron Perlman include i film di Hellboy di Guillermo Del Toro e, più di ... (Cinefilos.it)