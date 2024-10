L’urlo dei parenti dei morti di Covid: "Diritti dei malati non rispettati. Alle vittime hanno rubato la dignità" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Perseguiamo la ricerca della verità per i nostri cari e per ridare loro quella dignità che gli è stata rubata e lesa anche da morti". Così Sabrina Gualini, presidente del Comitato nazionale dei familiari delle vittime del Covid durante l’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. "Cosa c’è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? - ha aggiunto Gualini - Non sappiamo neppure chi c’era dentro la bara, che ci è stata consegnata sigillata. Diversi di noi non hanno potuto nemmeno onorare il proprio caro. Forse il virus usciva dalla bara?". E ancora: "Durante la pandemia la risposta dello Stato, anche a livello di comunicazione, è stata molto molto scarsa, basata sul terrore e sinceramente mi sarei aspettata una comunicazione tipo campagna elettorale, con librettini che arrivavano a casa con vademecum". Ilgiorno.it - L’urlo dei parenti dei morti di Covid: "Diritti dei malati non rispettati. Alle vittime hanno rubato la dignità" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Perseguiamo la ricerca della verità per i nostri cari e per ridare loro quellache gli è stata rubata e lesa anche da". Così Sabrina Gualini, presidente del Comitato nazionale dei familiari delledeldurante l’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza. "Cosa c’è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? - ha aggiunto Gualini - Non sappiamo neppure chi c’era dentro la bara, che ci è stata consegnata sigillata. Diversi di noi nonpotuto nemmeno onorare il proprio caro. Forse il virus usciva dalla bara?". E ancora: "Durante la pandemia la risposta dello Stato, anche a livello di comunicazione, è stata molto molto scarsa, basata sul terrore e sinceramente mi sarei aspettata una comunicazione tipo campagna elettorale, con librettini che arrivavano a casa con vademecum".

Commissione inchiesta Covid - familiari vittime : "Calcolato tra morti per virus chi è deceduto a causa dei polmoni perforati da alti flussi di ossigeno" - Cosa c’è di umano nel vietare d . "Con il Covid ci è stata rubata la dignità, anche da morti. La Commissione d’inchiesta sul Covid è partita e martedì 8 ottobre 2024 è stato il giorno dell'audizione dei familiari delle vittime che hanno spiegato quanto accaduto ai loro parenti negli ospedali o a ... (Ilgiornaleditalia.it)

Commissione Covid - parenti delle vittime : ‘loro dignità lesa anche da morti’ - ''Cosa c'è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? Non sappiamo neppure chi c'era nella bara, che ci è stata consegnata sigillata''. (Imolaoggi.it)

Covid - il comitato vittime del Moscati in commissione d’inchiesta : “Falsi in cartelle cliniche e plasma negato” - Mio padre dall’ospedale mi diceva: ‘Sono ore che chiedo acqua, sembrano bambini, non fanno niente’ e avevo capito che ci fosse qualcosa di anomalo nel suo ricovero e in quello di mio marito. Sto parlando di cose già depositate in CTU. E’ stato il comitato nazionale di Bioetica nel 2021 a presentare ... (Tarantinitime.it)