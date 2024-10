LIVE Sinner-Shelton 6-4, 2-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: secondo set sul filo del rasoio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Regalone di Shelton, in rete la risposta di diritto. Quella risposta sul 15-15 Sinner l’ha accusata. E altra seconda da giocare. 40-A Momento difficile per Sinner, altro rovescio a mezza rete. Seconda di servizio. 40-40 Shelton ha spinto come un ossesso. Sinner ha resistito, poi ha piazzato una magica palla corta di diritto su cui l’avversario non ha potuto nulla. 30-40 Brutto errore di Sinner, diritto a mezza rete. 30-30 Prima vincente al centro dell’italiano, lunga la risposta dell’americano con il back di rovescio. 15-30 Scambio lungo, Sinner sbaglia completamente il rovescio incrociato. 15-15 Risposta vincente di Shelton con il diritto lungolinea. 15-0 Battuta vincente di Sinner, lunga la risposta di Shelton. Siamo a 50 minuti di partita. Gli scambi sono molto brevi. Il copione non è cambiato. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-4, 2-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: secondo set sul filo del rasoio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Regalone di, in rete la risposta di diritto. Quella risposta sul 15-15l’ha accusata. E altra seconda da giocare. 40-A Momento difficile per, altro rovescio a mezza rete. Seconda di servizio. 40-40ha spinto come un ossesso.ha resistito, poi ha piazzato una magica palla corta di diritto su cui l’avversario non ha potuto nulla. 30-40 Brutto errore di, diritto a mezza rete. 30-30 Prima vincente al centro dell’italiano, lunga la risposta dell’americano con il back di rovescio. 15-30 Scambio lungo,sbaglia completamente il rovescio incrociato. 15-15 Risposta vincente dicon il diritto lungolinea. 15-0 Battuta vincente di, lunga la risposta di. Siamo a 50 minuti di partita. Gli scambi sono molto brevi. Il copione non è cambiato.

LIVE Sinner-Shelton 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 vince il primo set nonostante il 95% di prime del rivale - 0-15 Finalmente Sinner riesce a rispondere e ottiene il punto con un pesante diritto lungolinea. 16 Sinner non aveva ottenuto punti in risposta sino al 4-4. 6. 6. 15-30 Sorprendente palla corta dell’americano, Sinner non ci arriva. 35 Sinner vince il sorteggio. 35 L’arbitro è Bernardes. 40-0 ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton 3-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : nessun punto in risposta per l’italiano - 23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Shelton, ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il passante di Shelton colpisce il nastro e finisce in corridoio. 40-15 Resta sulla racchetta la palla a Shelton in risposta. 15-15 Troppo corto Sinner, Shelton a segno ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton 2-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano annulla 2 palle break - 6. 6. 6. 1 colpisce malissimo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. Il passante di Shelton colpisce il nastro e finisce in corridoio. Dal canto suo Shelton, ventiduenne di Atlanta (Florida, Stati Uniti d’America), arriva agli ottavi di ... (Oasport.it)