Lanazione.it - La “voce“ di Puccini. L’organo su cui suonò è tornato a nuova vita. Concerto a Mutigliano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’. Dopo 60 anni di abbandono, ostaggio di muffe e tarli,che fu suonato da un giovane Giacomoè stato restaurato e ritrova la sua ““ nella chiesa di. “E’ una grande emozione toccare questi tasti su cuiil Maestro – così il sindaco Mario Pardini –. Oggi è un giorno importante e ringrazio per questo anche da parte della Fondazionee del Comitato Celebrazioniane che ha contribuito insieme alla Cei al lieto fine di questa operazione“. Per il parroco don Alberto Brugioni c’è solo una parola: “Finalmente“. Una parola che dice tutto anche del lungo lavoro portato avanti per pura passione dai fratelli Berti, Aldo e Giovanni che sono stati i silenziosi e efficaci artefici di questo eccezionale recupero. Il tempo e l’incuria, oltre alle infiltrazioni di umidità, se lo stavano divorando.