Domenica 6 ottobre a «BergamoScienza» abbiamo assistito alla conferenza della professoressa Diane L. Rosenfeld che ci ha spiegato come il patriarcato sia una forma di organizzazione sociale superabile, se si ha forza di guardare a nuovi modelli di sviluppo relazionale. come tra i Bonobo, i nostri parenti evolutivi più stretti, dove l'ordine sociale protegge le femmine dall'aggressione sessuale dei maschi.

La sorellanza delle Bonobo, come costruire alleanze tra donne e cambiare la società - CP: L’autodifesa è centrale nel discorso delle società bonobo. Nella conferenza lei ha detto che l’autodifesa cambia tutto. Perché l’autodifesa non è solo un’esperienza del corpo, ma anche psicologica ... (ecodibergamo.it)

