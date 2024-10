La lettera senza risposta di Fiom, Uilm e Fim all’ad di Stellantis Tavares: “Sposti l’incontro, c’è lo sciopero” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Vi chiediamo di spostare l’incontro alla settimana successiva”. È la richiesta di Fiom, Uilm e Fim all’ad di Stellantis, Carlos Tavares, che ha convocato i sindacati alla vigilia dello sciopero unitario del settore automotive previsto il 18 ottobre. Non è la prima volta che il ceo del gruppo automobilistico, dopo un anno di silenzio, convoca i rappresentanti dei metalmeccanici alla vigilia di iniziative di protesta. I sindacati si dicono “consapevoli della condizione critica” di Stellantis e del comparto auto rimarcando che “in questi mesi abbiamo chiesto ripetutamente un confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e di impresa al massimo livello, fino a coinvolgere direttamente l’amministratore delegato e la presidente del Consiglio” Giorgia Meloni. Ilfattoquotidiano.it - La lettera senza risposta di Fiom, Uilm e Fim all’ad di Stellantis Tavares: “Sposti l’incontro, c’è lo sciopero” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Vi chiediamo di spostarealla settimana successiva”. È la richiesta die Fimdi, Carlos, che ha convocato i sindacati alla vigilia dellounitario del settore automotive previsto il 18 ottobre. Non è la prima volta che il ceo del gruppo automobilistico, dopo un anno di silenzio, convoca i rappresentanti dei metalmeccanici alla vigilia di iniziative di protesta. I sindacati si dicono “consapevoli della condizione critica” die del comparto auto rimarcando che “in questi mesi abbiamo chiesto ripetutamente un confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e di impresa al massimo livello, fino a coinvolgere direttamente l’amministratore delegato e la presidente del Consiglio” Giorgia Meloni.

