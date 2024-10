Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è uscito col piede gonfio, Neres si candida contro l’Empoli (Repubblica)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)colsi) Lo scrive Marco Azzi per l’edizione napoletana di. L’unico reparto del Napoli quasi al completo è proprio l’attacco, però. Sono infatti rimasti alla base Lukaku, Politano e soprattutto, che avrà quindi la sua grande occasione per convincere Conte a promuoverlo tra i titolari. Molto dipenderà dalle condizioni di Khvichacon undalla partita di venerdì scorsoil Como e partito malconcio per la sua Georgia, dove lo attendono le sfide di Nations LeagueUcraina e Albania. Il campione dell’Est non rientrerà a Castel Volturno prima di mercoledì prossimo e solo in caso di completo recupero si potràre per essere in campo dal primo minuto a Empoli.