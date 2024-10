Investita e uccisa mentre attraversa la strada. L’incidente mortale a Ercolano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ercolano (Napoli) sessantunenne travolta e uccisa da mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni la donna stava attraversando la strada. Fanpage.it - Investita e uccisa mentre attraversa la strada. L’incidente mortale a Ercolano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Napoli) sessantunenne travolta eda mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni la donna stavando la

Sofia Gambato : palloncini - lettere e gli scout in divisa per l'ultimo saluto alla 17enne investita e uccisa mentre andava a scuola - CAMPODARSEGO (PADOVA) - La pioggia battente non ha fermato le quasi mille persone che oggi (giovedì 3 ottobre) hanno voluto rendere l'ultimo saluto a Sofia Gambato, la 17enne morta il 25... (Ilgazzettino.it)

Investita e uccisa a Napoli - dopo aver accompagnato i figli a scuola - Giovanni. di 22 anni, a bordo di una Fiat Panda, percorreva la corsia riservata di Via A. Giunto all’altezza del parcheggio Brin ha investito una donna, V. G. . L’urto ha spinto in avanti di una decina di metri la donna che è deceduta sul posto, il 118 sopraggiunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. (Primacampania.it)