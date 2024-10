Interrogazione di Ciocchetti sulla gestione del Teatro Antico di Ostia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luciano Ciocchetti chiede una svolta per il Teatro Antico di Ostia. Il deputato di Fratelli d'Italia si è espresso così in una nota: "Ho presentato un'Interrogazione al Ministro della Cultura e al Ministro dell'Economia e delle Finanze per valutare la possibilità di revocare la gestione del Teatro Antico di Ostia per le stagioni 2024-2027 affidata all'associazione temporanea di imprese 'Rti Teatro Romano di Ostia Antica'. L'assegnazione, operata dalla Direzione Generale Musei - Parco Archeologico di Ostia Antica, è avvenuta ritenendo la proposta dell'associazione temporanea di imprese 'Rti Teatro Romano di Ostia Antica' come la migliore sotto il profilo gestionale e quindi sia dei contenuti artistici che degli attesi ritorni di natura economica che concorrono in percentuale a determinare l'entità del canone concessorio. Iltempo.it - Interrogazione di Ciocchetti sulla gestione del Teatro Antico di Ostia Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lucianochiede una svolta per ildi. Il deputato di Fratelli d'Italia si è espresso così in una nota: "Ho presentato un'al Ministro della Cultura e al Ministro dell'Economia e delle Finanze per valutare la possibilità di revocare ladeldiper le stagioni 2024-2027 affidata all'associazione temporanea di imprese 'RtiRomano diAntica'. L'assegnazione, operata dalla Direzione Generale Musei - Parco Archeologico diAntica, è avvenuta ritenendo la proposta dell'associazione temporanea di imprese 'RtiRomano diAntica' come la migliore sotto il profilo gestionale e quindi sia dei contenuti artistici che degli attesi ritorni di natura economica che concorrono in percentuale a determinare l'entità del canone concessorio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciocchetti (FdI) : “Rivedere la gestione del Teatro Romano di Ostia Antica” - E comunque – conclude Ciocchetti – se la Direzione Generale Musei – Parco Archeologico di Ostia Antica non stia in ogni caso valutando i presupposti per la eventuale revoca della concessione”. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)