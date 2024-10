Incidenti d’auto, addio al Cid: il futuro sarà digitale. Ecco cosa cambia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) addio al Cid, il modulo cartaceo sostituito da un’app: Ecco come funziona. La tecnologia avanza e anche il mondo delle assicurazioni auto si prepara a un cambiamento significativo: è tempo di dire addio al Cid, il modulo cartaceo di constatazione amichevole di incidente. Al suo posto, arriverà una nuova app che permetterà di gestire i sinistri direttamente dallo smartphone. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare le pratiche burocratiche per automobilisti e assicurazioni, ma che sta già suscitando preoccupazioni, soprattutto per chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie, come le persone anziane. Esaminiamo la questione. Cid sostituito da app, come funziona La proposta arriva dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha avviato una revisione del regolamento Isvap n. Urbanpost.it - Incidenti d’auto, addio al Cid: il futuro sarà digitale. Ecco cosa cambia Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)al Cid, il modulo cartaceo sostituito da un’app:come funziona. La tecnologia avanza e anche il mondo delle assicurazioni auto si prepara a unmento significativo: è tempo di direal Cid, il modulo cartaceo di constatazione amichevole di incidente. Al suo posto, arriverà una nuova app che permetterà di gestire i sinistri direttamente dallo smartphone. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare le pratiche burocratiche per automobilisti e assicurazioni, ma che sta già suscitando preoccupazioni, soprattutto per chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie, come le persone anziane. Esaminiamo la questione. Cid sostituito da app, come funziona La proposta arriva dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha avviato una revisione del regolamento Isvap n.

