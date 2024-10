Il progetto dell'associazione: insegnare ai ragazzi le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'associazione cesenate Assocuore, dopo aver donato e installato vari defibrillatori nei luoghi pubblici della città (fra gli ultimi quelli in piazza della Libertà, piazza del Popolo, piazza Almerici e Giardini Savelli), si impegna in un nuovo progetto a favore della comunità. La nuova iniziativa Cesenatoday.it - Il progetto dell'associazione: insegnare ai ragazzi le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'cesenate Assocuore, dopo aver donato e installato vari defibrillatori nei luoghi pubblicia città (fra gli ultimi quelli in piazzaa Libertà, piazza del Popolo, piazza Almerici e Giardini Savelli), si impegna in un nuovoa favorea comunità. La nuova iniziativa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina / Piazzale Edison - reperite le somme per l’acquisizione e il progetto di riqualificazione - “Con determinazione 1840, l’architetto Paolo Cestra – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica e ai Borghi Annalisa Muzio – ha dato […] L'articolo Latina / Piazzale Edison, reperite le somme per l’acquisizione e il progetto di riqualificazione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – Il Comune di Latina, con determinazione dirigenziale, ha impegnato le somme per l’acquisizione ... (Temporeale.info)

Inaugurata la Piazza Giardino nel porto antico - nell'ambito del progetto "Casa del Capitano" - ANCONA – L'Amministrazione comunale di Ancona inaugura ufficialmente, un nuovo spazio pubblico nel Porto Antico: la "piazzetta" adiacente la casa del Capitano ed ubicata al di sotto della passerella in acciaio e fondo in legno, dotata di percorso per ipovedenti/non vedenti che collega piazza... (Anconatoday.it)

Inaugurata la Piazza Giardino nel porto antico - nell'ambito del progetto "Casa del Capitano" - ANCONA – L'Amministrazione comunale di Ancona inaugura ufficialmente, un nuovo spazio pubblico nel Porto Antico: la "piazzetta" adiacente la casa del Capitano ed ubicata al di sotto della passerella in acciaio e fondo in legno, dotata di percorso per ipovedenti/non vedenti che collega piazza... (Anconatoday.it)