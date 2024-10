Ilgiorno.it - I conflitti in Medio Oriente e la cooperazione internazionale

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – “– Riflessioni sulla crisirientale nell’ottica della” è il titolo dell’incontro che CELIM (Centro laici italiani per le missioni) organizza venerdì 18 ottobre (ore 18) nel teatro del Pime a Milano, in via Mosè Bianchi 94. L’iniziativa, nata per celebrare il 70° anniversario della nascita della Ong, intende essere un momento di dibattito e confronto su una delle regioni più scosse daie dall’instabilità. CELIM attualmente ha progetti di sviluppo in Albania, Kosovo, Macedonia, Libano, Iraq, Kenya, Mozambico, Zambia.