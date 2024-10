Gli Ultras del Milan non vogliono rompere con la curva Sud (Il Fatto) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tifo organizzato Milanese vuole ripartire. Se la curva Nord, quella legata all‘Inter, ha scelto di rompere con il passato, la curva Sud sembra voler rimanere saldamente attaccata alle sue radici. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Gli Ultras Milanisti della curva ribadiscono una certa “continuità ideale” con la curva diretta da Luca Lucci, oggi in galera per il reato di associazione a delinquere. Gli Ultras del Milan legati al passato: curva Sud più unità che mai Lo scrive Davide Milosa sul Fatto: Ma se la Nord intende tagliare con il passato recente, non pare che lo stesso possa avvenire in Sud, nonostante l’accusa di associazione a delinquere semplice e non aggravata dal metodo mafioso per cui è stato arrestato anche il capo Luca Lucci. A farlo intuire un breve comunicato del gruppo Old Clan che ribadisce “la continuità ideale della curva Sud che resta unita più che mai”. Ilnapolista.it - Gli Ultras del Milan non vogliono rompere con la curva Sud (Il Fatto) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tifo organizzatoese vuole ripartire. Se laNord, quella legata all‘Inter, ha scelto dicon il passato, laSud sembra voler rimanere saldamente attaccata alle sue radici. Lo scrive ilQuotidiano. Gliisti dellaribadiscono una certa “continuità ideale” con ladiretta da Luca Lucci, oggi in galera per il reato di associazione a delinquere. Glidellegati al passato:Sud più unità che mai Lo scrive Davide Milosa sul: Ma se la Nord intende tagliare con il passato recente, non pare che lo stesso possa avvenire in Sud, nonostante l’accusa di associazione a delinquere semplice e non aggravata dal metodo mafioso per cui è stato arrestato anche il capo Luca Lucci. A farlo intuire un breve comunicato del gruppo Old Clan che ribadisce “la continuità ideale dellaSud che resta unita più che mai”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso ultras - omicidio Boiocchi : era contrario al patto con la Curva Sud. La ricostruzione - Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti, Boiocchi era contrario all’introduzione di uno striscione unico: “Curva Nord” in sostituzione ai vari gruppi che invece erano sempre esistiti. La ricostruzione View this post on Instagram A post shared by ... (Dailymilan.it)

Inchiesta Ultras Inter e Milan : Boiocchi ucciso perché contrario allo striscione "Curva Nord" e al patto con Lucci - Prosegue l`indagine sugli Ultras e l`edizione odierna de `Il Fatto Quotidiano` svela nuovi elementi che riconducono all`omicidio di Vittorio... (Calciomercato.com)

Inchiesta Ultras - Boiocchi ucciso perché contrario allo striscione unico ‘Curva Nord’ - Prosegue l`indagine sugli Ultras e l`edizione odierna de `Il Fatto Quotidiano` svela nuovi elementi che riconducono all`omicidio di Vittorio... (Calciomercato.com)

Chi conta adesso in Curva : la (nuova) mappa del potere ultras di Milan e Inter - Dopo gli arresti che hanno spazzato via i vertici delle Curve di Milan e Inter e i Daspo per i capi ultras sotto inchiesta, il mondo del tifo organizzato milanese cerca nuovi equilibri. Sarà una riorganizzazione solo temporanea, con garanti e reggenti, oppure si cercherà una strada per trovare... (Milanotoday.it)

Biglietti - gadget - birre - merchandising : le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord - A rivelarlo sono alcune intercettazioni riportate oggi da Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera, da cui sembra emergere un sistema ben consolidato di attività criminali. Il procuratore Marcello Viola e il procuratore antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa dopo l’indagine sui vertici ... (Open.online)