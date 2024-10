Escursione letteraria in città, visita guidata agli Ipogei e brevi letture pubbliche a tappe (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo del primo picnic poetico al Parco Campi Diomedei, La Festa dei Lettori prosegue a Foggia con un’Escursione letteraria in città che si concluderà agli Ipogei. Ancora un’iniziativa originale promossa dal Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, dunque, che anche quest’anno Foggiatoday.it - Escursione letteraria in città, visita guidata agli Ipogei e brevi letture pubbliche a tappe Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo del primo picnic poetico al Parco Campi Diomedei, La Festa dei Lettori prosegue a Foggia con un’inche si concluderà. Ancora un’iniziativa originale promossa dal Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, dunque, che anche quest’anno

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva ‘Poetica in vino’ - la prima eno-rassegna letteraria della città di Foggia - . . Sei appuntamenti in uno dei ristoranti più apprezzati di Puglia, sei incontri letterari con degustazioni enogastronomiche abbinate ai libri, sei autori del territorio ma dal respiro nazionale. È ‘Poetica in vino’, la prima eno-rassegna letteraria in programma da settembre a febbraio al ... (Foggiatoday.it)