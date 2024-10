Cos’è la “Glass Skin”, l’ultimo trend beauty di TikTok: tutti i segreti per avere una “pelle di vetro” e fare in casa i trattamenti delle Spa di lusso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il trend della ‘Glass Skin’ sta sbancando sui social: su TikTok e Instagram, influencer e appassionati di bellezza esibiscono una pelle del viso impeccabile, liscia e luminosa, paragonabile a una superficie di vetro. Ma dietro a questa estetica, che ha le sue radici nella Skincare coreana, non si nasconde solo la magia di filtri e trucchi, bensì un regime di cura rigoroso, mirato a ottenere una carnagione uniforme, senza imperfezioni e così brillante da riflettere la luce. Mentre molti si affidano a costosi prodotti commerciali, la buona notizia è che è possibile replicare l’effetto “pelle di vetro” anche con soluzioni naturali e fai da te, portando il lusso di una Skincare d’élite direttamente a casa propria, senza rinunciare all’efficacia. Il primo passo fondamentale è la purificazione. Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la “Glass Skin”, l’ultimo trend beauty di TikTok: tutti i segreti per avere una “pelle di vetro” e fare in casa i trattamenti delle Spa di lusso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildella ‘’ sta sbancando sui social: sue Instagram, influencer e appassionati di bellezza esibiscono unadel viso impeccabile, liscia e luminosa, paragonabile a una superficie di. Ma dietro a questa estetica, che ha le sue radici nellacare coreana, non si nasconde solo la magia di filtri e trucchi, bensì un regime di cura rigoroso, mirato a ottenere una carnagione uniforme, senza imperfezioni e così brillante da riflettere la luce. Mentre molti si affidano a costosi prodotti commerciali, la buona notizia è che è possibile replicare l’effetto “di” anche con soluzioni naturali e fai da te, portando ildi unacare d’élite direttamente apropria, senza rinunciare all’efficacia. Il primo passo fondamentale è la purificazione.

