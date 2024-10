Romadailynews.it - Cina: Guangxi, macchiniste di prima generazione stupite da treni proiettile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – “Sono davvero felice, soprattutto nel vedere cambiamenti cosi’ significativi nei luoghi in cui lavoravamo”. Un gruppo didonne di, che oggi hanno un’eta’ media di 69 anni, si e’ riunito di nuovo in una stazione ferroviaria del, in. Si sono meravigliate dei grandi cambiamenti del sistema ferroviario cinese. Agenzia Xinhua