Ilgiorno.it - C’è l’accordo sul Quarto ponte. Una nuova rampa da Pescate per garantire il doppio senso

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Piuttosto che niente, è meglio piuttosto. La soluzione scelta per rendere ain ingresso e in uscita il futuro nuovodi Lecco non piace al sindaco Mauro Gattinoni. I tempi e i costi sono troppo lunghi e alti. "Non è questo il momento di evidenziare i dubbi sulla tipologia di soluzione prospettata – si accontenta però il primo cittadino lecchese, che comunque alla fine l’ha spuntata –. In base agli studi del traffico, avevamo avanzato una soluzione di immediata realizzazione e a costo zero con la chiusura dell’accesso lato. Tuttavia, se il mantenimento sull’innesto sulla SS36 dalla sponda ovest è davvero indifferibile, allora che si vada avanti spediti con l’ipotesi proposta: demolizione dell’attualedi accesso die ricostruzione di unache impiegherà tre anni di tempo e costerà 18,8 milioni di euro.