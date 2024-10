Caso Curto, il Cesena non ci sta: "Pronti ad adire le vie legali" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Il Cesena FC rigetta e condanna fermamente ogni forma di razzismo e discriminazione dentro e fuori dal campo di gioco, come testimoniano le numerose attività di responsabilità sociale che il club ha avviato e continuerà ad avviare insieme ai propri tesserati, ai partner ed a tutta la comunità bianconera. Per questo motivo il Cesena FC si riserva di adire le vie legali ed agire nelle opportune sedi giudiziarie per tutelare la propria immagine e ribadire la propria estraneità ai fatti". Presenterà ricorso, il Cesena, che nella serata di lunedì si è vista piombare addosso un macigno: la Fifa ha squalificato per 10 giornate, ridotte a 5, il difensore di proprietà del Como Marco Curto, ora al Cavalluccio in prestito, per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan. Ilrestodelcarlino.it - Caso Curto, il Cesena non ci sta: "Pronti ad adire le vie legali" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "IlFC rigetta e condanna fermamente ogni forma di razzismo e discriminazione dentro e fuori dal campo di gioco, come testimoniano le numerose attività di responsabilità sociale che il club ha avviato e continuerà ad avviare insieme ai propri tesserati, ai partner ed a tutta la comunità bianconera. Per questo motivo ilFC si riserva dile vieed agire nelle opportune sedi giudiziarie per tutelare la propria immagine e ribla propria estraneità ai fatti". Presenterà ricorso, il, che nella serata di lunedì si è vista piombare addosso un macigno: la Fifa ha squalificato per 10 giornate, ridotte a 5, il difensore di proprietà del Como Marco, ora al Cavalluccio in prestito, per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan.

