Iltempo.it - Andrea Pietrini, imprenditore di successo grazie a meritocrazia e impegno: “Ai mercati generali ho imparato il valore del sacrificio”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) - Correttezza, generosità ehanno sempre guidato le sue scelte professionali. Con questi obiettiviha fondato YOURgroup, la prima società ad aver introdotto in Italia la figura didel Fractional Management. Il merito è unal centro del dibattito attuale sia sul fronte dell'istruzione che su quello del lavoro, spesso poco riconosciuto e premiato. Sul piano aziendale certamente l'adozione di un sistema meritocratico diventa fattore di competitività, soprattutto per figure professionali come i top executive e i manager C-level di esperienza. Saper ingaggiare manager esterni onesti e coraggiosi, promuovere la competenza, dotarsi di diversità di pensieri e di capacità creativa, incoraggiare back e spirito critico sono armi vincenti per le piccole e medie imprese.