Ad agosto prestiti in calo tassi sui mutui al 41%

Ad agosto prestiti in calo, tassi sui mutui al 4,1% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono diminuiti dell’1,5% sui dodici mesi (-1,6% nel mese precedente). I prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,6% sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,5% (-3,9% nel mese precedente). E’ quanto emerge dai dati della Banca d’Italia. I depositi del settore privato sono aumentati del 2,0% (1,1% a luglio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 12,5% (13,3% in luglio). Unlimitednews.it - Ad agosto prestiti in calo, tassi sui mutui al 4,1% Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Adal settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono diminuiti dell’1,5% sui dodici mesi (-1,6% nel mese precedente). Ialle famiglie si sono ridotti dello 0,6% sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,5% (-3,9% nel mese precedente). E’ quanto emerge dai dati della Banca d’Italia. I depositi del settore privato sono aumentati del 2,0% (1,1% a luglio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 12,5% (13,3% in luglio).

Banche - Abi : ad agosto giù tassi prestiti imprese - su mutui stabili - La Bce ha operato un primo taglio dei tassi di interesse a giugno e una ulteriore riduzione al Consiglio direttivo di giovedì scorso. (askanews) – Tassi di interesse sui prestiti bancari stabili o in lieve calo in Italia, sulla scia delle graduali riduzioni operate dalla Bce ai valori di riferimento per tutta l’area euro, mentre prosegue la contrazione del credito. (Ildenaro.it)