Tra le bici dell’Eroica e l’antieroe di “Lance deve morire” di Giovanni Battistuzzi (Di martedì 8 ottobre 2024) Gente fulminata di ciclismo. Gente di volontà metallica. Nel fine settimana alcune migliaia di cicliste e ciclisti sono venuti a correre L’Eroica vicino a casa mia, partenza da Gaiole in Chianti. Correre più o meno, perché non è una gara e nessuno vince, e le biciclette risalgono a prima del 1987, e l’abbigliamento anche più in là. E’ l’unico aspetto che la fa confrontare con quello che succede attorno, l’immagine di una battaglia senza vincitori né vinti, e con la proibizione di armi recenti. Io non c’ero, manifesta inferiorità, c’era però Giovanni Battistuzzi, ciclista, amatore, giornalista, scrittore, che da qualche anno è il mio rinnovato legame con il ciclismo. Non che lui trascuri il ciclismo agonistico, al contrario. Ilfoglio.it - Tra le bici dell’Eroica e l’antieroe di “Lance deve morire” di Giovanni Battistuzzi Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gente fulminata di ciclismo. Gente di volontà metallica. Nel fine settimana alcune migliaia di cicliste e ciclisti sono venuti a correre L’Eroica vicino a casa mia, partenza da Gaiole in Chianti. Correre più o meno, perché non è una gara e nessuno vince, e leclette risalgono a prima del 1987, e l’abbigliamento anche più in là. E’ l’unico aspetto che la fa confrontare con quello che succede attorno, l’immagine di una battaglia senza vincitori né vinti, e con la proibizione di armi recenti. Io non c’ero, manifesta inferiorità, c’era però, ciclista, amatore, giornalista, scrittore, che da qualche anno è il mio rinnovato legame con il ciclismo. Non che lui trascuri il ciclismo agonistico, al contrario.

Da Salerno a Verona in bicicletta per ripercorrere il traggitto della Quinta Armata Americana nella liberazione dell'Italia - Sono arrivati mercoledì mattina in piazza Bra, di fronte all’Anfiteatro Arena, i circa cento ciclo escursionisti provenienti da tutta Italia, donne e uomini appassionati di storia, ciclismo e sostenibilità, che dal 14 settembre hanno pedalato lungo lo stivale per l’ottava edizione di "La Storia... (Veronasera.it)

In bici da Salerno a Verona per ripercorrere le tappe della liberazione dell'Italia - . Un. . Sono partiti ieri, 16 settembre, da Salerno i circa cento partecipanti al tour ciclistico e storico organizzato dall'associazione La Storia in Bici. Gli escursionisti ripercorreranno sui pedali il lungo cammino compiuto della Quinta Armata Americana dal settembre 1943 alla primavera del ... (Veronasera.it)