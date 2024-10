The Family 2, replica puntata in streaming dell’8 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 8 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Devin è entusiasta di scoprire che lei e Aslan potrebbero avere un figlio. Cihan capisce che Hulya ha mandato un cecchino al suo matrimonio per uccidere lui e sua moglie Serap. Bedri è amareggiato nel sapere che Nedret lo sospetta di aver tradito Aslan. Nel frattempo, Ibrahim prende una decisione radicale. Ecco il Video Mediaset relativo il ventisettesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming dell’8 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 8– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Devin è entusiasta di scoprire che lei e Aslan potrebbero avere un figlio. Cihan capisce che Hulya ha mandato un cecchino al suo matrimonio per uccidere lui e sua moglie Serap. Bedri è amareggiato nel sapere che Nedret lo sospetta di aver tradito Aslan. Nel frattempo, Ibrahim prende una decisione radicale. Ecco ilrelativo il ventisettesimo episodio.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 8 Ottobre - “The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, ... (Zon.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 7 Ottobre - it. Aslan e Devin partecipano insieme a un evento importante per il futuro dell’azienda Soymarin. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 7 Ottobre Nedret inizia a sospettare che l’incapacità di Devin di avere figli sia il risultato di una ... (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming del 7 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nella puntata odierna mentre Aslan è ancora in ospedale dopo l’attentato che ha subìto, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, l’uomo che ha sparato ad Aslan, e cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. . Ecco il video Mediaset relativo il ventiseiesimo episodio. ... (Superguidatv.it)