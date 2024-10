Sperona una moto della polizia e ferisce un agente: 25enne arrestato al Rione Sanità (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 25enne ha tentato di eludere un controllo di polizia accelerando e Speronando una delle moto degli agenti, che è rimasto ferito. Fermato e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di droga. Fanpage.it - Sperona una moto della polizia e ferisce un agente: 25enne arrestato al Rione Sanità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilha tentato di eludere un controllo diaccelerando endo una delledegli agenti, che è rimasto ferito. Fermato e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di droga.

