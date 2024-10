Sonia Bruganelli Sbotta in Diretta: Furiosa con Selvaggia Lucarelli! (Di martedì 8 ottobre 2024) Sonia Bruganelli reagisce Furiosamente alle critiche di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La polemica si infiamma, ecco che cosa è accaduto! La nuova settimana di La Vita in Diretta è iniziata col botto. Durante la puntata, condotta da Alberto Matano, si è parlato di spettacolo, tra cui il tanto discusso divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma il vero momento clou è stato dedicato a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che ha scatenato non poche polemiche nell’ultima puntata. In particolare, al centro della scena, lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, che ha acceso i toni. Durante l’appuntamento di sabato, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e ora concorrente del programma, ha ricevuto dure critiche dalla giuria. La sua performance non è piaciuta, e con solo 18 punti è finita al penultimo posto della classifica. Gossipnews.tv - Sonia Bruganelli Sbotta in Diretta: Furiosa con Selvaggia Lucarelli! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di martedì 8 ottobre 2024)reagiscemente alle critiche dia Ballando con le Stelle. La polemica si infiamma, ecco che cosa è accaduto! La nuova settimana di La Vita inè iniziata col botto. Durante la puntata, condotta da Alberto Matano, si è parlato di spettacolo, tra cui il tanto discusso divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma il vero momento clou è stato dedicato a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che ha scatenato non poche polemiche nell’ultima puntata. In particolare, al centro della scena, lo scontro tra, che ha acceso i toni. Durante l’appuntamento di sabato,, ex moglie di Paolo Bonolis e ora concorrente del programma, ha ricevuto dure critiche dalla giuria. La sua performance non è piaciuta, e con solo 18 punti è finita al penultimo posto della classifica.

Sonia Bruganelli - “costola rotta” a Ballando con le Stelle : l’annuncio a La vita in diretta - Un personaggio che si ama o si odia, un po’ come Selvaggia Lucarelli. Si sta parlando tanto di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. Per questo ho perso completamente la brocca”. Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta, ho capito che il dolore era grave. Lei ha accettato le critiche, ... (Dilei.it)

Nota presentatrice critica Sonia Bruganelli in diretta : “Non mi piace” - Bravissima Sonia per essere la tua prima volta ?chapeau #fiorde #BallandoConLeStelle pic. Negli anni abbiamo imparato a conoscere Sonia Bruganelli come opinionista preparata, sempre sul pezzo, ma anche pronta a dire quello che pensa senza infiocchettare i suoi giudizi taglienti, una donna che ... (Biccy.it)

"E adesso basta!" : Sonia Bruganelli sbotta in diretta dopo il ballo sexy - un caso a Ballando - Ma al momento del giudizio qualcuno ha puntato il dito contro la sua esibizione definendola "poco aggressiva". La reazione della Bruganelli non si è fatta attendere. L'autrice televisiva infatti non ha gradito lo sconfinamento: "Angelo ha la sua ballerina, io ho il mio", ha tagliato corto. . Il ... (Liberoquotidiano.it)