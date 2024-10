Anteprima24.it - Scuola “De Amicis” ancora incompiuta a Sarno: Sirica (FdI) chiede trasparenza e soluzioni immediate all’amministrazione comunale

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl cantiere della“De” di, ormai da anni vittima di ritardi continui, continua a rappresentare una ferita aperta per la comunità della città dei Sarrastri. Nonostante le promesse e i piani di completamento, la situazione ricorda sempre più la famigerata vicenda della Salerno-Reggio Calabria, con continui rinvii e mancanza diconcrete. Enrico, consiglieredi Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino, interviene con forza perre spiegazioni chiare e un intervento immediato. “Non possiamo più tollerare che laDerimanga un cantiere infinito. È un’opera fondamentale per la nostra comunità, per i nostri ragazzi e per il futuro della città”, dichiara. “L’amministrazioneha il dovere di spiegare ai cittadini quali siano i veri motivi dietro questi interminabili ritardi.