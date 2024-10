Superguidatv.it - Sanremo 2025, Carlo Conti al Tg1 e annuncia: “Alessandro Cattelan condurrà un talent per i giovani e anche il DopoFestival”

(Di martedì 8 ottobre 2024)si avvicina einizia a dare le prime informazioni in merito alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Il neo direttore artistico e conduttore della prossima kermesse canora questa seria in diretta al Tg1 delle 20 è intervenuto per aggiornare i telespettatori che da anni seguono il Festival disulle novità che riguardano proprio l’evento televisivo e musicale più importante che abbiamo in Italia.ospite al Tg1 Manca ancora molto alla 75esima edizione del Festival di(previsto dall’11 al 15 febbraio). In queste settimane,e la sua squadra stanno lavorando per delineare la prossima edizione della kermesse.