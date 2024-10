Gamerbrain.net - Nintendo porta Modded Hardware in tribunale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la denuncia a Yuzu da parte di, casa Kyoto continua a colpire duro la pirateria e non solo. Di recenteha denunciato,to ino anche solo richiesta la rimozione di contenuti sulle piattaforme Social, contro chi favorisce, realizza o distribuisce materiali pirata o che viola i diritti d’autore. Giusto per farvi un esempio, canali Youtube con modifiche, gameplay di giochi pirata o modding, profili social con immagini IA su Super Mario Bros e chi più ne ha più ne metta, casa Kyoto non perdona chi usa i propri personaggi illegalmente o usa contenuti piratati. L’ultimo attacco, di una lunga serie che probabilmente non finirà presto, è nei confronto di, una compagnia accusata di forniree firmare per craccare console e giochi.denuncia – Gamerbrain.