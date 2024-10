My Hero Academia – You’re Next: la nostra recensione in anteprima! (Di martedì 8 ottobre 2024) Grazie a Crunchyroll e Sony abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima My Hero Academia: You’re Next, il quarto prodotto cinematografico ispirato alla serie manga del maestro K?hei Horikoshi, coinvolto come supervisore generale e disegnatore dei personaggi. Fin da subito il film esibisce un universo vibrante e ben conscio di essere inserito all’interno di una realtà ormai consolidata e familare per lo spettatore. Veniamo, infatti, subito catapultati in un clima caloroso e spontaneo arricchito da personaggi che fanno sentire lo spettatore come se li conoscesse già da tempo. Tale clima affabile non obbliga, tuttavia, un eccessivo sforzo di recupero di nozioni previe per una fruizione appagante della pellicola. Il film, come anche i tre precedenti, si mostra pronto ed esperibile appièno anche per coloro che non sono dotati di un’eccessiva conoscenza dell’opera di partenza. Nerdpool.it - My Hero Academia – You’re Next: la nostra recensione in anteprima! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grazie a Crunchyroll e Sony abbiamo avuto la possibilità di vedere inMy, il quarto prodotto cinematografico ispirato alla serie manga del maestro K?hei Horikoshi, coinvolto come supervisore generale e disegnatore dei personaggi. Fin da subito il film esibisce un universo vibrante e ben conscio di essere inserito all’interno di una realtà ormai consolidata e familare per lo spettatore. Veniamo, infatti, subito catapultati in un clima caloroso e spontaneo arricchito da personaggi che fanno sentire lo spettatore come se li conoscesse già da tempo. Tale clima affabile non obbliga, tuttavia, un eccessivo sforzo di recupero di nozioni previe per una fruizione appagante della pellicola. Il film, come anche i tre precedenti, si mostra pronto ed esperibile appièno anche per coloro che non sono dotati di un’eccessiva conoscenza dell’opera di partenza.

