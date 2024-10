Terzotemponapoli.com - Morabito: “Buongiorno è stata la prima scelta di Conte”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Vincenzo, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole: “può lavorare serenamente in settimana, mentre se giocasse le coppe sarebbe più difficile. Il tecnico ha sempre puntato su un centrocampo forte e su uomini di personalità. Lukaku ha dimostrato cheha fatto lagiusta nonostante lo scetticismo generale. Dovremmo tirare le orecchie a Ten Hag per la cessione di McTominay, è grave aver ceduto un giocatore così a 30 mln. Il Napoli è stato bravo a cogliere l’occasione.è un allenatore di personalità, è stato lui a portare determinati giocatori a Napoli perchè su McTominay non c’era solo il Napoli. Anche su Gilmour c’erano altre squadre, ma i due hanno scelto Napoli per? E’ladi, è il difensore più forte del campionato.