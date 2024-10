Malattie Rare, accelerare la diagnosi e la cura per un futuro più equo (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA - Si è tenuto oggi a Roma il convegno "Malattie Rare: una priorità internazionale", a ventiquattro ore dalla partenza del G7 Salute, che riunirà i Ministri della Salute e le relative delegazioni per discutere delle principali sfide in ambito sanitario. Parallelamente, rappresentanti del Parlame Ilgiornaleditalia.it - Malattie Rare, accelerare la diagnosi e la cura per un futuro più equo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA - Si è tenuto oggi a Roma il convegno ": una priorità internazionale", a ventiquattro ore dalla partenza del G7 Salute, che riunirà i Ministri della Salute e le relative delegazioni per discutere delle principali sfide in ambito sanitario. Parallelamente, rappresentanti del Parlame

Donald Glover cancella il tour di Childish Gambino per problemi di salute : "Mi devo operare" - La star di Atlanta ha informato i propri fan che a malincuore ha dovuto annullare i concerti per affrontare un intervento. La notizia è stata resa ufficiale dopo che Glover aveva già posticipato le date nordamericane del tour, in teoria l'ultimo di Childish Gambino, visto che l'attore ha deciso di ... (Movieplayer.it)

Sigarette - alcol e zuccheri : la proposta di aumento delle tasse per migliorare la salute pubblica - Tuttavia prevedere una tassazione specifica per colpire solo i prodotti da tabacco sarebbe un errore e non rappresenterebbe un approccio realmente efficace e giusto per la tutela della salute pubblica ». . Il fumo rappresenta ancora «la più grande minaccia per la salute e provoca in modo diretto ... (Gazzettadelsud.it)

Rare Beauty e Sephora insieme per la salute mentale : quando il beauty fa (davvero) del bene - A questo si aggiungono contributi da parte di fondazioni filantropiche, individui e partner aziendali, come Sephora, che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. La partnership tra Rare Beauty e Sephora è iniziata nel 2020, e secondo fonti del settore, le vendite di Rare Beauty nel 2023 hanno ... (Metropolitanmagazine.it)