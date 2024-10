Liberoquotidiano.it - "La strategia dell'anaconda è cominciata": il capo della flotta di Taiwan lancia l'allerta, cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre l'Occidente è impelagato tra elezioni americane, guerra in Ucraina e conflitto tra Israele e Palestina, ad Oriente Xi Jinping sfrutta la crisi economica con la vicina, isola ribelle e democratica che non vuole piegarsi al grande. Secondo l'analisi di Federico Rampini sul Corriere, la Cina starebbe attuando la “”, termine coniato dall'ammiragliomilitareese, Tang Hua, in un'intervista all'Economist, settimanale di settore. Così come l'è un serpente che stritola e soffoca le sue prede, avvinghiandole in una presa da cui è impossibile fuggire e uccidendole con la forza muscolare per divorarle, anche la Cina starebbe mettendo in atto una serie di operazioni militari in escalation sempre più grave per stringere l'isola nella propria morsa.