La depressione è una malattia | il 6% degli adulti accusa uno di questi sintomi ed è emergenza tra i giovani

Sono dati allarmanti, quelli che riguardano i sintomi depressivi, specialmente prendendo in considerazione la fascia d'età 18-34 anni: tutti i dati. Le ultime rilevazioni effettuate dalle sorveglianze Passi e Passi d'Argento dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), pubblicate in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, rivelano che un significativo 6% degli adulti italiani manifesta sintomi depressivi. depressione: i più colpiti sono i giovani (fino a 34 anni) e gli over 65 – notizie.comQuesto dato, pur mostrando un calo generale rispetto agli anni precedenti, evidenzia un preoccupante aumento tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. La depressione non solo incide sul benessere psicologico degli individui ma si associa anche a problemi fisici e a limitazioni nelle attività quotidiane.

