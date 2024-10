Jesi 'no all'impianto Edison. manifestazione sotto il palazzo della Provincia (Di martedì 8 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 8 ottobre 2024 – “Stop all’impianto Edison a Jesi”: domani alle 15 manifestazione sotto il palazzo della Provincia. A organizzarla lo spazio comune Tnt di Jesi che evidenzia: “Già 20 anni fa, il territorio che va da Ancona a Jesi, è stato dichiarato zona ad elevato rischio di crisi ambientale. Questa superficie, limitata e ad alta densità abitativa, vede la concentrazione di una serie di situazioni di criticità : porto, aeroporto, Interporto, autostrada, ferrovia, aree soggette ad esondazione, frana e dissesto idrogeologico, depositi di gpl, raffineria Api, inquinamento di suolo, aria ed acqua. La dichiarazione formale di zona Aerca è da tempo formalmente decaduta, così come il relativo piano di risanamento predisposto dalla Provincia, mentre altri insediamenti fortemente impattanti come il nuovo polo Amazon si sono aggiunti. Ilrestodelcarlino.it - Jesi 'no all'impianto Edison. manifestazione sotto il palazzo della Provincia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Ancona), 8 ottobre 2024 – “Stop all’”: domani alle 15il. A organizzarla lo spazio comune Tnt diche evidenzia: “Già 20 anni fa, il territorio che va da Ancona a, è stato dichiarato zona ad elevato rischio di crisi ambientale. Questa superficie, limitata e ad alta densità abitativa, vede la concentrazione di una serie di situazioni di criticità : porto, aeroporto, Interporto, autostrada, ferrovia, aree soggette ad esondazione, frana e dissesto idrogeologico, depositi di gpl, raffineria Api, inquinamento di suolo, aria ed acqua. La dichiarazione formale di zona Aerca è da tempo formalmente decaduta, così come il relativo piano di risanamento predisposto dalla, mentre altri insediamenti fortemente impattanti come il nuovo polo Amazon si sono aggiunti.

Vicenda Edison - Fiordelmondo : «Va valorizzata l’esperienza assolutamente innovativa intrapresa dalla Città di Jesi» - JESI – Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo è tornato sulla vicenda Edison sottolineando il percorso partecipativo che è stato intrapreso per trattare la vicenda e ascoltare tutte la parti in causa e non. Una novità più o meno assoluta : «Al netto del ‘sì’ o ‘no’ – dichiara infatti... (Anconatoday.it)

Jesi - in consiglio passano i due emendamenti di 'Per Jesi' contro l'insediamento Edison alla Zipa - JESI – Dall’associazione ‘Per Jesi’ riceviamo e pubblichiamo: «‘Per Jesi’ ha votato convintamente ‘Sì’ ai due documenti presentati in consiglio che danno mandato all’amministrazione di esprimere parere contrario all’insediamento Edison alla Zipa. Siamo soddisfatti che anche la maggioranza abbia... (Anconatoday.it)

Impianto Edison alla Zipa di Jesi : giovedì all'Hotel Federico II il via all'inchiesta pubblica - JESI – Voluta dall’Amministrazione comunale dopo il documento condiviso in Consiglio, si terrà giovedì prossimo all’Hotel Federico II la prima delle due sedute dell’inchiesta pubblica sulla richiesta di insediamento di un impianto di trattamento di rifiuti in area Zipa da parte di Edison. Per... (Anconatoday.it)