Ivan De Luca si unisce alla Dinamo con la formula del doppio utilizzo con l’Aurora Brindisi

Brindisi - La Dinamo Brindisi è lieta di annunciare l'inserimento nel roster di Ivan De Luca con la formula del doppio utilizzo con l'Aurora Brindisi. Ivan De Luca, ala di 196 cm, classe 2006, si distingue per la sua energia, forza fisica e capacità di essere un punto fermo in entrambe le fasi

Basket - Serie C : coach Luca Laghezza alla guida della Gaw Assi Brindisi - BRINDISI - La Gaw Assi Basket Brindisi è lieta di comunicare che Luca Laghezza sarà il nuovo Head Coach biancorosso e guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie C interregionale. L’ingaggio di Laghezza ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione... (Today.it)

