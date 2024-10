Secoloditalia.it - Israele mette a segno un altro colpaccio in Libano: ucciso Husseini, ai vertici di Hezbollah (video)

(Di martedì 8 ottobre 2024) La nuova offensiva di terra, in, è iniziata nella notte, con la 146ma divisione di riserva delle Idf diche – annuncia – “ha avviato attività operative limitate, localizzate e mirate contro obiettivi terroristici e infrastrutture dinelsud-occidentale”. Lo ha affermato l’Idf in una nota spiegando così di aver ampliato le sue azioni nel sudovest del. “La 146ma è la prima divisione di riserva a operare nelmeridionale come parte delle operazioni in corso contronell’arena settentrionale”, ha affermato l’Idf, aggiungendo che finora la divisione “ha servito come una brigata regionale difensiva e le sue forze sono state dispiegate nel nord di, nella Striscia di Gaza” e in Cisgiordania.