Il rabbino capo di Milano | Quella strage di cui siamo stati vittime ha scatenato contro di noi un’ondata di antisemitismo

Milano, 7 ottobre 2024 – "Liberare gli ostaggi per cessare il fuoco". C'è lo striscione del presidio della mattina sul cancello della sinagoga centrale di via della Guastalla, dove si ricorda "Un anno dal pogrom - Il dramma dei rapiti e la nuova ondata di antisemitismo", a dodici mesi dal 7 ottobre dell'incursione dei terroristi di Hamas da Gaza che ha scatenato la guerra in Medioriente. Entrano uno dopo l'altro la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello del Copasir Lorenzo Guerini, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana, il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore Bruno Megale, arriva pure la ministra del Turismo Daniela Santanchè, e il collega dell'Istruzione Giuseppe Valditara manda un videomessaggio.

