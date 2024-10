Grande Fratello, l’opinionista Luzzi lancia una frecciatina ai nuovi concorrenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello, l’opinionista Beatrice Luzzi lancia una frecciatina ai nuovi concorrenti del reality show. Il post e gesto social Il Grande Fratello per la nuova edizione ha scelto ben due opinioniste: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Le due donne stanno affiancando il conduttore Alfonso Signorini in questa inedita avventura. La Luzzi nel corso della puntata andata in onda ieri sera ha affrontato un confronto col gieffino Iago Garcia. In diretta il concorrente ha esordito: “Tu hai un ruolo in questo Grande Fratello, è quello di essere una delle streghette di i Machbeth”. “Si l’ho sentito Iago, ne sono fiera io almeno un ruolo ce l’ho” ha replicato la Luzzi dallo studio. Iago continua: “Sono una persona seria nella vita, ancora non ho avuto modo di lasciare andare la mia parte più divertente ma tempo al tempo”. 361magazine.com - Grande Fratello, l’opinionista Luzzi lancia una frecciatina ai nuovi concorrenti Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024)Beatriceunaaidel reality show. Il post e gesto social Ilper la nuova edizione ha scelto ben due opinioniste: Cesara Buonamici e Beatrice. Le due donne stanno affiancando il conduttore Alfonso Signorini in questa inedita avventura. Lanel corso della puntata andata in onda ieri sera ha affrontato un confronto col gieffino Iago Garcia. In diretta il concorrente ha esordito: “Tu hai un ruolo in questo, è quello di essere una delle streghette di i Machbeth”. “Si l’ho sentito Iago, ne sono fiera io almeno un ruolo ce l’ho” ha replicato ladallo studio. Iago continua: “Sono una persona seria nella vita, ancora non ho avuto modo di lasciare andare la mia parte più divertente ma tempo al tempo”.

Grande Fratello - Beatrice Luzzi stronca Iago : “Io almeno un ruolo ce l’ho” - Leggi anche Grande Fratello, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. “Lui si smonterà e io vorrò smontarlo”, aggiunge Lorenzo durante la clip. Volano stracci Ecco cosa è emerso in diretta L’opinionista Beatrice Luzzi interviene dallo studio per esporsi sul concorrente Iago: “Secondo lui ... (361magazine.com)

Grande Fratello - Iago Garcia vs Beatrice Luzzi : ‘E’ intelligente come la Strega di Macbeth” - Parla e sembra proprio che scelga… di creare, di provocare. com/2uwm2Ol2aV— Roberto Mallò (@robymallo) October 7, 2024 The post Grande Fratello, Iago Garcia vs Beatrice Luzzi: ‘E’ intelligente come la Strega di Macbeth” appeared first on Davide Maggio. (…) Le streghe di Macbeth che creano tutto ... (Davidemaggio.it)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi nel mirino dei concorrenti : "Fa l’avvocato del diavolo - è come se volesse provocare" - Beatrice Luzzi sotto accusa nella Casa del Grande Fratello: Shaila Gatta, Luca Calvani e Iago Garcia criticano i comportamenti e le scelte fatte dall'opinionista del reality show di Canale 5. (Comingsoon.it)