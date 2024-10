Grande Fratello, Helena Prestes è “fidanzatissima”? Un ex Vippone la sbugiarda (e lei nella notte conferma tutto!) (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ex Vippone ieri ha dichiarato in una nota trasmissione che la concorrente del Grande Fratello Helena Prestes non sia single, ma abbia una frequentazione da quest’estate con un ragazzo. L’ex concorrente del Grande Fratello Alberto De Pisis ha scatenato un nuovo gossip a Pomeriggio 5, parlando della situazione sentimentale di Helena Prestes. Durante l’intervista, De Pisis ha rivelato che la modella brasiliana, nonostante sembrasse interessata a Lorenzo Spolverato all’interno della Casa, sarebbe entrata nel reality già “fidanzatissima” con un affascinante ragazzo belga. Helena Prestes ha subito catturato l’attenzione nella Casa del Grande Fratello, avvicinandosi a Lorenzo Spolverato. Tuttavia, la loro conoscenza si è rapidamente deteriorata, con tensioni e liti (clicca QUI) che hanno segnato la loro interazione sia durante la settimana che in puntata. Isaechia.it - Grande Fratello, Helena Prestes è “fidanzatissima”? Un ex Vippone la sbugiarda (e lei nella notte conferma tutto!) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un exieri ha dichiarato in una nota trasmissione che la concorrente delnon sia single, ma abbia una frequentazione da quest’estate con un ragazzo. L’ex concorrente delAlberto De Pisis ha scatenato un nuovo gossip a Pomeriggio 5, parlando della situazione sentimentale di. Durante l’intervista, De Pisis ha rivelato che la modella brasiliana, nonostante sembrasse interessata a Lorenzo Spolverato all’interno della Casa, sarebbe entrata nel reality già “” con un affascinante ragazzo belga.ha subito catturato l’attenzioneCasa del, avvicinandosi a Lorenzo Spolverato. Tuttavia, la loro conoscenza si è rapidamente deteriorata, con tensioni e liti (clicca QUI) che hanno segnato la loro interazione sia durante la settimana che in puntata.

