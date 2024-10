Tvzap.it - Gaffe al Tg2, il tecnico svela per sbaglio il “trucco” della giornalista in collegamento

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tg2, una clamorosain diretta ha lasciato interdetti i telespettatori del notiziario televisivo sul secondo canale Rai. Quello che doveva essere un semplice interventoper sistemare il microfono ad unainè finito per rivelare un dettaglio piuttosto imbarazzante su cosa accade davvero dietro alle quinte. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. () Leggi anche: Troupe del Tg3 aggredita in Libano: c’è un morto. Il racconto dell’inviata (VIDEO) Leggi anche: Rai in lutto, addio per sempre allo storicoTg2, lalascia perplessi: cosa succede dietro le quinte Tutto è accaduto nell’edizione delle 20:30 di ieri, lunedì 7 ottobre, quando il Tg2 ha trasmesso unache ha lasciato perplesso il pubblico. Come i telespettatori sanno, la diretta lascia sempre spazio a qualche imprevisto o errore.