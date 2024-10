Ilfattoquotidiano.it - Gabriele Corsi: “Papà soffre di Alzheimer. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché. Il peggioramento è stato fulmineo, si è rimpicciolito come un uccellino”

(Di martedì 8 ottobre 2024) È uno dei volti di punta di Warner Bros. Discovery. Con “Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo” è una certezza sul canale Nove ormai da anni e va in onda regolarmente dal lunedì al venerdì alle 19:30.è sempre sorridente ed accogliente con i concorrenti, ma la sua vita privata e famigliare è tutt’altro che facile. Lo racconta bene nel libro dal titolo inequivocabile: “Fammi essere ancora figlio. Solo una volta. Una volta sola Per una volta, ancora, fammi sentire al sicuro“. Il padre didie questa è stata l’occasione per il conduttore per raccontarsi e tracciare un bilancio della sua vita. “Scrivendo il libro, ho fatto i conti con tutta la mia vita. Ho scritto pagine con gli occhi annebbiati dal pianto e altre che non ho mai piu? riletto perche? mi fanno male”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera.