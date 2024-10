FOTO/ Lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, sequestrato cantiere di circa 10000mq (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale dispone l’immediata sospensione dei Lavori all’interno di una vasta area cantiere di estensione pari a 10000 mq circa e deferisce in stato di libertà all’ AG di Benevento tre soggetti. La Polizia Municipale di Benevento – Nucleo Polizia Giudiziaria- agli ordini del Comandante Giuseppe Vecchio, in collaborazione con il settore urbanistica dell’ Ente, a seguito di esposto ha eseguito una serie di controlli all’interno di una vasta area cantiere che prevede la realizzazione di un impianto industriale per un valore stimato intorno ai 4 milioni di euro e che si estende per circa 10000 metri quadrati. Anteprima24.it - FOTO/ Lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, sequestrato cantiere di circa 10000mq Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale dispone l’immediata sospensione deiall’interno di una vasta areadi estensione pari a 10000 mqe deferisce in stato di libertà all’ AG di Benevento tre soggetti. La Polizia Municipale di Benevento – Nucleo Polizia Giudiziaria- agli ordini del Comandante Giuseppe Vecchio, in collaborazione con il settore urbanistica dell’ Ente, a seguito di esposto ha eseguito una serie di controlli all’interno di una vasta areache prevede la realizzazione di un impianto industriale per un valore stimato intorno ai 4 milioni di euro e che si estende per10000 metri quadrati.

"Lavori non segnalati in via Villagrazia" - in due finiscono con lo scooter dentro un cantiere - I vigili stavano rilevando un incidente appena avvenuto, legato a un cantiere “non adeguatamente segnalato”, quando se n’è verificato un secondo nello stesso punto. E’ successo questa mattina in via Villagrazia dove le pattuglie dell’Infortunistica e le ambulanze del 118 sono intervenute per... (Palermotoday.it)

Cantiere all’Aeroporto di Capodichino - 4 mesi di lavori tra viale Ruffo di Calabria e Corso Maddalena - I lavori per il nuovo elettrodotto partiranno in questi giorni e interesseranno viale Comandante Umberto Maddalena e viale Fulco Ruffo di Calabria. Dureranno fino a gennaio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Formia / Apertura del cantiere dei lavori di sistemazione della strada ex Sparanise/Gaeta - FORMIA – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, sta lavorando a pieno ritmo per migliorare la viabilità alternativa della città di Formia. Il tratto, […] L'articolo Formia / Apertura del cantiere dei lavori di sistemazione della strada ex Sparanise/Gaeta sembra essere il ... (Temporeale.info)